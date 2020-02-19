受武漢肺炎影響 Adidas與Puma在中國業績下滑

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（法新社法蘭克福19日電） 德國運動服飾製造商阿迪達斯（Adidas）與競爭對手彪馬（Puma）今天表示，受到武漢肺炎疫情影響，兩家公司在中國的許多門市都暫時關閉，導致近幾周業績大幅下滑。

Adidas發表聲明說：「自1月25日春節起，我們在大中華區的商業活動較前一年少了大約85%。」

Adidas指出，公司在中國的500家直營店與1萬1500家加盟店中，「有大量門市關閉」；至於維持營業的門市，購物人潮也減少。

Puma也說：「由於當局實施限制與安全措施，（公司）在中國的業務深受衝擊。」目前Puma直營與加盟門市有超過半數未營業。

包含台灣、香港在內的大中華區，多年來都是Adidas全球業績成長最快速的區域之一。去年1至9月，Adidas總營收64億歐元（69億美元），其中亞太地區就佔有約1/3。

Adidas指出，儘管武漢肺炎蔓延到區內一些國家，「我們並未觀察到大中華區以外的業務受到任何沈重打擊」。

但Puma表示，由於中國觀光客人數減少，Puma在其他市場的業務已受衝擊，特別是在亞洲地區。

Puma與Adidas都還無法預估這波疫情對公司全年營收的影響有多大。

Puma指出，公司預期情況會在「短時間內恢復正常」，讓公司有機會達成全年目標。

Adidas主管將於下月11日公司公布2019年獲利狀況時，說明最新情況。

© 2020 AFP