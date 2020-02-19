川普特赦伊利諾州前貪腐州長 外界憂接着赦免親信

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（法新社華盛頓18日電） 美國總統川普今天為涉貪入獄的前伊利諾州州長減刑，另特赦因稅務詐欺坐牢的前紐約警察局長，這讓外界更加認為，川普或會在牽涉親信的更爭議案件上動用權力。

職業美式足球聯盟NFL舊金山49人（San Francisco49ers）前老闆德巴托洛（Edward DeBartolo Jr），以及1990年因證券與稅務詐欺認罪的「垃圾債券之王」密爾肯（Michael Milken），也在川普這批特赦名單中。

此次共11人獲得赦免，讓人更加揣測，川普考慮對共和黨陣營着名的政治顧問史東（Roger Stone）等前幕僚涉及的更爭議案件動用權力。

此批獲特赦者中，最聲名狼藉的就是前伊州州長布拉哥耶維奇（Rod Blagojevich）。民主黨籍的布拉哥耶維奇2009年涉貪被彈劾下台，接着因出售歐巴馬2008年當選總統後出缺的聯邦參議員席次，以及眾多其他貪瀆罪名，判刑14年。

身為共和黨籍的川普常說要在華府打擊貪瀆，但他今天對特赦布拉哥耶維奇的理由語焉不詳。

川普表示，在「誰是接班人」（The Apprentice）節目與布拉哥耶維奇同台過，布拉哥耶維奇「似乎是個非常好的人」，但「我跟他不是很熟」。

川普告訴記者：「他坐了8年牢，還有很長的刑期。很多人不同意這個判決。」

川普也特赦在2001年9月11日「911事件」期間擔任紐約市警察局（NYPD）局長的柯雷克（Bernard Kerik）。柯雷克2009年對稅務詐欺認罪，已於2013年獲釋。

近來一直有人猜測川普會特赦史東以及前幕僚曼納福特（Paul Manafort），兩人都因俄羅斯2016年試圖影響美國大選的「通俄門」事件接受調查。

川普若特赦史東或曼納福特其中之一，都會比今天的任何特赦來得更具爭議；川普今天被問到是否打算特赦史東時，似乎語帶玄機。

「我完全沒想過此事，但我認為，他受到的對待並不公平。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP