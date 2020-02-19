性侵官司纏身 美國童軍總會聲請破產保護

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（法新社華盛頓18日電） 爆發性侵醜聞而官司纏身的美國童軍總會（BSA）今天聲請破產保護，擁有110年歷史的美國童軍總會表示，此舉是為了保障對性侵受害者的補償費，但遭外界批評是躲避追究責任。

美國童軍總會被控數十年來隱匿數以千計的童軍成員遭性侵事件，也沒有採取足夠的措施根除利用童軍活動對未成年成員下手的戀童癖者。

美國童軍總會今天聲明表示，聲請破產保護有利於「公平地補償」受害者，藉由成立受害者補償信託，得以讓童軍總會的地方分支繼續運作。

美國童軍聲請破產保護將會凍結尋求損害賠償的民事訴訟官司，把這些官司轉移到受害者補償基金。

美國童軍總會表示：「美國童軍總會深切關心所有遭到侵害的受害者，並向參加童軍活動期間受到傷害的所有人誠摯道歉。」

根據遞交德拉瓦州聯邦破產法院的文件，美國童軍總會預估負債達10億美元，資產則介於10億至100億美元之間。

美國童軍總會表示，截至今天聲請破產為止，總計約275件相關民事官司待審。

代表約300名受害者的律師普福（Michael Pfau）指出，問題是信託基金的金額有多少？他說：「從人的角度來看，我們聽到不少憤怒和沮喪的聲音，不滿美國童軍總會試圖藉此逃避追究。同時也感覺童軍總會終於承認問題的嚴重性。」

代表性侵受害者的律師安德森（Jeff Anderson）去年表示，自1944年以來，遭受性侵的美國童軍總會成員已超過1萬2000人，較先前所知為多。總會的檔案資料顯示，遭指為性侵加害者的人數超過7800。

這些檔案有「性變態檔案」之稱，當中條列被控性侵的童軍團長或隊長姓名。2012年的一起司法案件讓外界首次得知這類檔案的存在。

© 2020 AFP