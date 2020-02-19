歐盟避稅天堂黑名單 巴拿馬英屬開曼群島入列

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（法新社布魯塞爾18日電） 歐洲聯盟認定巴拿馬做得不夠尚未達到全球透明化標準，今天將巴拿馬重新列入避稅天堂黑名單。此外，英國海外領地開曼群島首度列入，被視為是歐盟對英國脫歐的警告。

歐盟部長理事會（ Council of the EU）在各會員國財長開會後，發布聲明指出，「稅務不合作國家名單」（俗稱黑名單）新加入巴拿馬、開曼群島（the Cayman Islands）、塞席爾群島（Seychelles）與帛琉（Palau）。

原本已列黑名單的8個國家與地區分別是：美屬薩摩亞（American Samoa）、斐濟（Fiji）、關島（Guam）、阿曼（Oman）、薩摩亞（ Samoa）、 千里達及托巴哥共和國（Trinidad and Tobago）、美屬維京群島（US Virgin Islands）和萬那杜（Vanuatu）。

巴拿馬總統柯狄索（Laurentino Cortizo）批評歐盟這項決定「專斷不公」，未考慮巴拿馬「很努力」通過立法防治洗錢與逃稅。

柯狄索說：「我們要求法國等歐洲各國政府正視巴拿馬。我不是要求偏袒我們，而是在評斷我們時，必須和其他國家一視同仁，而非專斷而行。」

這次開曼群島被納入，是英國海外領地首度被列入歐盟黑名單。

來自德國保守派的歐洲議會議員費伯（Markus Ferber）表示，這項舉動應是對於英國上月脫離歐盟的「警告」。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP