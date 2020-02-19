研究：因疫情停工兩周來 中國碳排放減1億公噸

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（法新社北京19日綜合外電報導）武漢肺炎疫情癱瘓了中國經濟，但也因禍得福。芬蘭能源與清潔空氣研究中心（CREA）今天公布報告指出，中國過去兩周來的碳排放量至少減少了一億公噸。

法新社報導，這個數字佔了去年同期全球碳排放量近6%。這份發表在英國Carbon Brief網站上的研究報告指出，武漢肺炎疫情迅速在中國蔓延，導致煤炭與石油的需求下滑，進而使碳排放量大減。

研究發現，在過去兩周，中國火力發電廠每日發電量若與去年同期相較，下降到4年低點，鋼產量也下滑至5年低點。

研究指出，中國是全世界最大的石油進口與消費國，但石油重鎮山東省的煉油廠產量已下滑至2015年秋季以來最低點。

報導表示，中國的經濟活動通常在農曆春節假期過後會開始熱絡，但官方下令包括上海在內的多個省市延後一周復工，好讓人們待在家裡，以利控制武漢肺炎疫情。

報告稱，這些控制疫情的措施導致各重要產業部門的產值減少了15%至40%。「過去兩周很有可能就消除了中國1/4或更多的二氧化碳排放量，而這兩周正常情況下應該是農曆年假後的復工潮。」

但環保人士警告，目前碳排放減少只是一時現象，一旦官方採取振興措施以提高重度污染企業的產量，這些環保收穫就會逆轉。（譯者：陳家倫/核稿：張佑之）

© 2020 AFP