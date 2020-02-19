美國務卿結束非洲行 暗批中國滋生腐敗

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（法新社阿迪斯阿貝巴19日電） 美國國務卿蓬佩奧今天結束塞內加爾、安哥拉及衣索比亞等非洲3國訪問之旅，在談到美國促進非洲大陸經濟成長和創業能力時，也暗示中國會做出空洞承諾並滋生腐敗。

蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的聯合國非洲經濟委員會（UN's Economic Commission for Africa），向與會外交官和商界領袖發表演說：「各國應提防那些做出空洞承諾的獨裁政權，他們會滋生腐敗、依賴。」

他還說：「非洲如此需要和迫切希望的繁榮、主權和進步，他們可能不會讓這些事情發生。」

蓬佩奧在演說中並未明確提及非洲最大的貿易夥伴中國，但有分析人士在他出訪前預測，蓬佩奧將努力讓美國成為（非洲）的替代投資來源。

蓬佩奧今天公開提及在他出訪3個國家開展業務的美國企業，包括在塞內加爾的美國能源公司貝泰（Bechtel）、安哥拉的美國石油企業雪佛龍（Chevron）和衣索比亞的美國飲料商可口可樂（Coca-Cola）。

他還大大的讚揚自由市場，同時批評辛巴威和坦尚尼亞等地「過去多年失敗的社會主義實驗」。

蓬佩奧稍後將前往沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP