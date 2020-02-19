美國國稅局質疑逃稅 臉書告上法院

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（法新社舊金山18日電） 美國國稅局質疑臉書（Facebook）將某些獲利轉移到愛爾蘭子公司以逃避在美國繳稅90億美元的爭執，今天對簿公堂。

美國媒體報導，美國國稅局（The Internal Revenue Service）指稱臉書規避約90億美元（新台幣2714億元）稅金；臉書則表示，實際上政府應退稅。

臉書發言人湯姆森（Bertie Thomson）以電子郵件回應法新社詢問表示：「法院審訊的案子與2010年的交易有關，當時臉書沒有行動廣告收益，國際業務剛起步，數位廣告產品也還未經驗證。」

湯姆森說：「我們希望把這個案子交由法院審理，以結束多年來的爭議。」

法官將在訴訟過程聽取臉書各主管的供詞。

將公司獲利轉移到稅率較低國家是跨國公司的慣用手法，外界認為，法官對本案的判決結果將成為這個手法日後是否比較行不通的可能觀察依據。

美國國稅局聲稱，臉書對愛爾蘭子公司出售技術時低估了價格，因而減少了在美國的應課稅金額。

臉書反駁，這項技術的售價還應更低，以減少子公司支付的金額，相對也減少在美國的應稅金額。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）

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