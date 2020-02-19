處理鑽石公主號不當 日專家批一團混亂

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（法新社橫濱19日電） 鑽石公主號游輪成為武漢肺炎疫情下全球焦點，日本神戶大學專家岩田健太郎登船不到一日被迫下船，他在Youtube說明船上惡劣環境引起媒體重視，批判安倍政府防疫政策不當的聲浪升高。

鑽石公主號新型冠狀病毒感染數飆高，離開船艙的乘客返國後得再被隔離，甚至出現確診案例。外界批評日方在感染地隔離大量乘客是造成船上疫情的因素，日本輿論在疫情擴大後，將矛頭指向安倍政府。

日本神戶大學感染症專科教授岩田健太郎18日趕往橫濱，以災害派遣醫療小組（Disaster Medical Assistance Team）成員身分登上鑽石公主號，不過下午5時收到厚生勞動省電話要求他下船，返家隔離後在個人頻道說明船上光怪陸離、違反傳染防治的危險現象。

岩田說：「船內的狀況悲慘，連我自己都感到可怕。」

根據岩田的影片，他在18日以災害派遣醫療小組成員身分上船，協助船內防疫工作，不過當天就被厚生勞動省官員趕下船。

岩田指出，為防止感染擴大，一般都會設置病患和醫療人員出入的區域（紅區），以及沒有被病毒污染的區域(綠區)，但鑽石公主號里卻是一團混亂，「根本不知道哪裡安全，哪裡危險」。

岩田指出，有發燒的乘客自己前往醫務室，自己也曾和病患擦肩而過，檢疫人員卻似乎不以為意。另外，岩田也說，檢疫人員和船員、醫療小組成員也沒有全員穿着防護衣或戴口罩。

這種狀況讓岩田相當驚訝，船上情況比非洲伊波拉病毒，或是2003年中國SARS都還要嚴峻，並直呼：「就算我被傳染，也是沒辦法的事」。

© 2020 AFP