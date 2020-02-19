馬航失蹤 澳洲前總理：疑機長自殺式謀殺行為

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（法新社雪梨19日電） 澳洲前總理艾波特聲稱，馬來西亞多位「非常高階」官員相信2014年失蹤的馬來西亞航空MH370班機，是機師蓄意讓飛機墜毀的一樁大型自殺式謀殺事件。

馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH370班機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中憑空消失，機上有239人，其中多數來自中國。

以澳洲為首的團隊在印度洋一處12萬平方公里區域，展開航空史上最大規模的搜尋行動，結果毫無所獲，完全不見飛機蹤影，搜尋行動在2017年1月停止。

2018年美國一家探勘公司展開搜索，經過數個月在海床進行地毯式搜索，仍然毫無結果而作罷。

MH370班機失蹤，長久以來流傳各種不同說法，從可信的到怪異荒誕的都有，包括經驗豐富的機師札哈里（Zaharie Ahmad Shah）行為失常等。

天空新聞網（Sky News）今天將播映的紀錄片內容摘錄顯示，時任澳洲總理的艾波特（Tony Abbott）說，在班機失蹤後的一周內，他就被告知，是機師蓄意讓這架飛機墜落。

他說：「我從馬來西亞非常高層的官員那裡，十分清楚地了解到，他們在很早、很早以前就認為，墜機是機師的自殺式謀殺行為。」

札哈里的親友一直以來都強烈駁斥，批評這是毫無根據的說法。

多位馬國官員在2016年曾透露，札哈里在家裡的飛行模擬器中，曾模擬過航班在印度洋上空的飛航路線，但官員強調，這並不能證明他是蓄意墜機。

2018年公布的最終報告指出，是飛航管制的疏失，並說飛航路線是經由手動操作而改變。但當局並未作成具體結論，讓家屬感到憤怒與失望。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP