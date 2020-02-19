MLB太空人偷暗號 詹姆斯氣炸飆罵

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（法新社洛杉磯18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人鬧出偷暗號醜聞，各界撻伐聲浪愈來愈高，美國職籃NBA球星詹姆斯今天也加入譴責行列，怒批太空人是「作弊者」。

MLB紐約洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）、洛杉磯天使強打楚勞特（Mike Trout）以及苦主洛杉磯道奇多位球員，都已對上月在大聯盟調查中曝光的高科技作弊醜聞發表意見。

「詹皇」詹姆斯今天也加入撻伐，推文說：「聽着，我知道我不打棒球，但我在運動界，而我知道，要是有人靠作弊贏得冠軍，還被我知道，我一定會XXX氣炸！」

「我是說，我可能沒辦法控制我會／可能會做出什麼事！」

詹姆斯也呼籲大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）傾聽球星的批評，其中不乏受此醜聞影響的球員。

「聽着，棒球的主席，聽聽你的球員們今天所說的話，看看他們有多厭惡、生氣、受傷、心痛…老實說，球在你們的場上，你們應該看在運動的份上，收拾這件事！」

大聯盟的調查證實太空人作弊之後，2017年事件當時的太空人3名高層已遭開除，但目前沒有球員面臨懲處，曼佛瑞德還說，不會取消太空人2017年世界大賽冠軍頭銜。

這讓許多人難以接受，「法官」賈吉今天就說：「聽到這個消息讓我一陣作嘔。」

根據調查，太空人在外野架設攝影機偷暗號，接着用敲打垃圾桶的方式傳給打者，讓他們知道投手接下來會投出什麼球種。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP