中國驅逐華爾街日報記者 歐盟表達擔憂

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（法新社布魯塞爾20日電） 北京因不滿美國「華爾街日報」的一篇文章，昨天將報社3名駐北京記者的證件吊銷並要求離境。歐洲聯盟（EU）今天對此表達關切，稱這是中國對言論自由的最新攻擊。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前針對武漢肺炎疫情刊登標題為「中國是真正東亞病夫」的文章，引發北京抨擊內容「詆毀中國政府和中國人民抗擊疫情的努力」，且標題「帶有種族歧視色彩」。

不過，這篇評論文章的作者是美國巴德學院（Bard College）教授米德（Walter Russell Mead），與3名被吊銷證件的華爾街日報記者無關。

歐盟外交安全政策發言人巴圖-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）今天發布聲明表示，這是北京利用簽證核發妨礙外國記者在中國工作的最新例證。

她說：「用拒發籤證和吊銷執照來報復一篇投書文章，這樣的行為令人擔憂，且可能進一步限制言論與意見表達自由。」

巴圖-恩利克森還表示：「歐盟全力捍衛全球言論自由，無論是在網路上或在現實生活中。我們將持續與中國對口單位在雙邊對話時討論人權處境。」（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP