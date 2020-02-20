對烏軍援與川普不同調 美國防部高官遭辭退

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（法新社華盛頓19日電） 美國國防部最高政策官員魯德（John Rood），因為間接涉及導致總統川普遭彈劾的烏克蘭醜聞，今天應川普要求辭職。

魯德去年向國會證實，烏克蘭已經做了充足的改革，有資格獲得2億5000萬美元（約新台幣76億元）的軍事援助。

然而，魯德這番說法等於是在扯川普後腿，川普聲稱這筆軍援之所以扣住，是顧慮到烏克蘭的貪腐問題，而不是如同民主黨人所主張，是為了施壓基輔當局調查他的政治對手拜登（Joe Biden）。

川普政府沒有提到要求魯德辭職的理由，但在魯德請辭前，白宮也曾逼退在彈劾聽證會上對烏克蘭醜聞作證的國家安全官員。

不過，最近幾個月有傳聞說，魯德生硬粗魯的個性，讓他在五角大廈與白宮國家安全會議內樹敵結怨。

魯德在致川普的信件中寫道，他從國防部長艾斯培（Mark Esper）那得知，「您要求我辭去國防部政策次長職位」。

他寫道：「總統任命的高階政府官員，是隨總統的意思任職，因此，由於您已提出要求，我將遞出辭呈，自2020年2月28日生效。」

川普在推特感謝魯德的付出，同時也分享一名彭博記者的推文，提到魯德面臨辭職壓力，因為「有人對他實現川普施政方針的能力失去信心」。

© 2020 AFP