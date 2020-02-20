川普插手親信刑事案掀波瀾 被告史東將判刑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓20日電） 長期擔任美國總統川普顧問的史東（Roger Stone）今天將遭判刑。這起司法案件由於傳出川普與司法部長插手，已在華府掀起一陣波瀾。

身為川普親信兼「老友」之一的史東，去年11月被判有罪，罪名包括欺騙國會、干擾證人，以及阻礙眾議院調查川普2016年總統大選是否曾與俄國串通等。

4名檢察官10天前籲請法官求處史東7至9年徒刑，川普接着透過自己愛用的推特譴責「審判不公」。隔天司法部就介入本案，認定檢方量刑「極端且過分」。起訴史東的4名檢察官隨即退出本案，顯然是在表達抗議。

被指派本案的新檢察官之後提交的量刑備忘錄，建議求處史東3至4年徒刑。很快地，川普又上推特讚揚這項決定，還稱讚司法部長巴爾（Bill Bar）介入本案。

即使巴爾立即聲明總統評論未影響司法部決定，他仍落入風暴中心。除了民主黨人表達反對，還有超過2000名前司法部官員簽署聲明，要求巴爾下台。

史東至今仍堅稱自己無罪，他指控陪審團成員對他心懷偏見，並訴請推翻陪審團的判決，重新審判。

聯邦法官傑克森（Amy Berman Jackson）已拒絕史東延後宣判刑期的要求，預定當地時間上午10時（台灣時間晚間11時）作出宣判。但傑克森說，在就史東的重審要求作出決定前，不會執行刑期。

若史東被判重刑，可能會獲得川普特赦。

© 2020 AFP