律師：川普曾提特赦 要亞桑傑否認俄涉電郵門

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦19日電） ­­維基解密創辦人亞桑傑的律師向倫敦法院表示，美國總統川普曾經承諾特赦亞桑傑，條件是他必須說出俄羅斯與維基解密（WikiLeaks）2016年所公布的民主黨郵件沒有關聯。

倫敦法院將在24日開庭審理亞桑傑（Julian Assange）是否引渡到美國一案，他的律師今天在法院討論程序安排事宜。

亞桑傑的律師向法院提到美國前聯邦眾議員羅拉巴克（Dana Rohrabacher）的證人陳述。羅拉巴克在2017 年奉派去見亞桑傑，說要提供總統特赦，條件是亞桑傑必須供說，俄羅斯與維基解密2016年所公開的郵件沒有關聯。

希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2016年與川普競逐總統大位時，因為電郵門事件選情受到衝擊。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）斷然否認這項說法。她說：「總統只知道羅拉巴克是前眾議員，其他則一無所知，總統從未與他談論此事，或說幾乎從未與他談任何事，這完全是編造，都在說謊。」

美國情治單位認為俄羅斯干預了美國2016年大選，意圖暗助川普當選，其中部分行動，就是駭入希拉蕊電郵信箱並公布內容，讓她難堪。

俄羅斯則否認干預，川普也駁斥與莫斯科共謀競選的說法，美國特別檢察官穆勒（Robert Mueller）的調查結果指出，未發現川普2016年競選團隊與俄國勾結情事。

現年48歲的亞桑傑，曾在厄瓜多駐倫敦大使館中接受庇護7年，去年4月遭警方從使館拉出拘捕，目前在獄中。美國以涉18項罪名追緝他，包括密謀駭入政府電腦、違反間諜法等，若被定罪，亞桑傑將會坐牢175年。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP