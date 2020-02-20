德國哈瑙槍擊案增至10死 反恐檢察官接手調查

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（法新社德國哈瑙20日電） 德國西南部城市哈瑙昨晚在1間水煙館和1間咖啡館發生槍擊案，最新死亡人數增至10人。德國調查人員今天表示，槍擊案背後疑有「仇外動機」。德國聯邦反恐檢察官已接手本案。

德國警方在槍擊案發生後進行大規模搜捕，深夜在犯嫌於哈瑙（Hanau）的家中發現他的遺體，屋內還有另1人死亡。包括公共的德國第一電視台（ARD）在內的德國媒體報導，第2具遺體是犯嫌的母親。

德國聯邦反恐檢察官的一名發言人告訴法新社，這起槍擊案的調查工作具「格外重要性」，且有「跡象顯示存在仇外動機」。哈瑙位於德國金融重鎮法蘭克福東方約20公里。

熟悉調查工作的消息人士證實媒體報導所稱，在兇嫌家中找到文字和影片證據。媒體還透露，兇嫌是一名43歲男子，姓名簡稱是Tobias R.。

英國倫敦國王學院（King's College London）反恐專家紐曼（Peter Neumann）在推特發文表示，犯嫌寫下的文字包括「各種言論，但大多是極右派立場。他用網路上找到的言論自行拼湊出一種意識型態」。

紐曼說：「這種模式顯而易見，且一點也不新鮮。」 （譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP