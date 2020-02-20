德國槍擊案釀9死 歐盟首長紛表哀悼

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（法新社布魯塞爾20日電） 德國金融重鎮法蘭克福附近城市哈瑙昨晚在1間水煙館和1間咖啡館發生槍擊案，造成9人喪命。歐洲聯盟執行委員會主席和歐洲理事會主席今天皆對此表達震驚與哀悼。

曾在德國政府擔任部長的歐盟執委會（EC）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特寫道：「昨夜在哈瑙（Hanau）發生的悲劇令我深感震驚。我的心思與受害者親友同在。我想向他們致上最誠摯的安慰。我們今天與你們一同哀悼。」

位在德國西南部的哈瑙發生這場槍擊事件，已由德國反恐檢察官帶頭進行調查。檢方表示，他們懷疑攻擊背後有「仇外動機」。

歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）及歐洲議會（European Parliament）議長薩索里（David Sassoli）也雙雙發表推文向被害者親友致意。

米歇爾寫道：「無謂的人命損失都是悲劇，無論發生在哪裡。發生這場恐怖攻擊後，我們的心思與哈瑙的人民同在，我們向受害者親友致上誠摯安慰。」

薩索里則在推文表示：「德國城市哈瑙發生的槍擊案令我震驚，並深感哀痛。...我們團結一致來對抗任何形式的仇恨與暴力。」

這場攻擊事件發生在歐洲聯盟（EU）即將於布魯塞爾召開重要峰會前夕。包括德國總理梅克爾（Angela Merkel）在內的各歐盟國領袖，將在峰會上為歐盟未來7年預算展開攻防。（譯者：吳升鴻/核稿：張正芊）

© 2020 AFP