東南亞穿山甲走私猖獗 20年近90萬隻受害

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社吉隆坡20日電） 國際瀕臨絕種野生動植物貿易調查委員會（TRAFFIC）今天表示，過去20年間，據信有近90萬隻穿山甲在東南亞各地遭非法販運，凸顯各界處理非法交易問題時面臨的挑戰。

穿山甲是全世界非法販運量最大的哺乳動物。針對穿山甲身體部位的走私猖獗，因這些部位在中國和越南等國傢具高度傳統藥用價值。此外，穿山甲肉被視為美味佳餚。

穿山甲又被稱為鯪鯉，或有鱗的食蟻獸，是生性害羞的夜行性動物，多年來在生物多樣豐富的東南亞地區被嚴重盜獵，而在非洲也逐漸成為盜獵目標。

TRAFFIC在新發布的報告中估計，2000年至2019年間，約有89萬5000隻穿山甲在東南亞遭到走私。

報告也提到，單在2017年至2019年間，馬來西亞、新加坡和越南就查獲超過9萬6000公斤的穿山甲鱗片。

TRAFFIC區域主任卡尼莎（Kanitha Krishnasamy）表示，在東南亞，每天都會查獲野生動物，且數量通常很龐大。

調查俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）病源的團隊曾表示，瀕臨絕種的穿山甲可能是將病毒傳給人類的中間宿主。

武漢肺炎去年底自中國湖北省武漢市一家市場向外擴散。科學家一直懷疑武漢肺炎病毒是經由動物傳染給人類。武漢肺炎已在全球造成2100多人死亡，另有超過7萬4000起確診病例。

© 2020 AFP