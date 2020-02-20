法球團老闆涉賄賂前FIFA高層 雙雙遭瑞士起訴

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（法新社日內瓦20日綜合外電報導）法甲豪門巴黎聖傑曼隊（PSG）老闆阿爾赫萊菲涉嫌賄賂前國際足球總會（FIFA）秘書長瓦克，以取得重要足球賽事轉播權，兩人已在瑞士遭起訴。

瑞士檢察署（OAG）今天發表聲明說，阿爾赫萊菲（Nasser Al-Khelaifi）和瓦克（Jerome Valcke）因「涉入世界盃（World Cup）和FIFA洲際國家杯（Confederations Cup）多場賽事的媒體轉播權弊端」而遭起訴。

法新社報導，身兼卡達一個電視體育頻道老闆的阿爾赫萊菲涉嫌對瓦克不當饋贈，包括讓瓦克免付租金使用一棟豪宅，以取得世足賽等重要運動賽事的轉播權。瓦克則涉嫌藉由授予轉播權利來收取賄賂。

檢方調查發現，瓦克向第三方購買一棟位於義大利薩丁尼亞島（Sardinia Island）的別墅，後來阿爾赫萊菲透過一家公司接手這棟別墅，而瓦克已支付的大約50萬歐元（約新台幣1639萬元）頭期款得以退還。

聲明提到，之後瓦克向阿爾赫萊菲取得這棟別墅的專用權。瓦克遭FIFA停權前，已使用這棟別墅長達18個月的時間，「而不必支付金額估計在90萬至180萬歐元之間的租金」。

根據聲明，阿爾赫萊菲被控「煽動瓦克犯下加重管理不善罪行」。（譯者：李宛諭/核稿：張佑之）

© 2020 AFP