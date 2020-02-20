瑞典設立百萬美元獎項 尋求永續糧食解決方案

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（法新社斯德哥爾摩20日電） 德國與瑞典籌辦人士表示，由於氣候變遷威脅世界糧食供給，增長中的人口需要可永續糧食系統，瑞典已創立兩個100萬美元獎項，尋求餵飽數十億人口的解決方案。

德國波茨坦氣候影響研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任羅克斯特倫（Johan Rockstrom）將共同主持這個獎項的評委會。

羅克斯特倫在聲明中表示：「我們需要糧食系統革命，否則可能破壞我們星球的穩定。新的糧食星球獎（Food Planet Prize）旨在為此目標做出貢獻。」

瑞典科特伯格福斯基金會（Curt Bergfors Foundation）則指出，每年將頒發兩項糧食星球獎，第一項是獎勵「現有的可擴大永續糧食解決方案」，第二項則是獎勵「可能改變全球糧食產業的創新計畫」。

設在斯德哥爾摩大學的斯德哥爾摩復原力中心（Stockholm Resilience Center）負責人高登（Line Gordon）指稱：「有可能在餵養100億人健康飲食的同時，也維持生機勃勃的生物圈。我們希望糧食星球獎能表彰可迅速擴展的最重要解決方案。」

全世界目前有78億人口，預計在2050年前成長至近100億。專家指出，只有改變飲食習慣、改善糧食生產和減少糧食浪費，才有可能餵飽如此規模的人口。

科特伯格福斯基金會表示，將於2020年底首次頒發這些獎項。

© 2020 AFP