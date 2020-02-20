發明剪下複製貼上 美電腦先驅泰斯勒74歲辭世

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（法新社舊金山19日電） --美國發明「剪下、複製、貼上」等指令的先驅電腦科學家泰斯勒（Larry Tesler）17日辭世，享壽74歲，矽谷的計算機歷史博物館今天發推文向他哀悼。

泰斯勒曾任職的全錄公司（Xerox）在推特寫道：「剪下、複製、貼上、尋找與取代等指令的發明人，就是全錄的前研究人員泰斯勒。」

「你們的工作能比以往輕鬆些，都要歸功於泰斯勒的革命性創意構想…請和我們一起追悼頌揚他。」

泰斯勒出生於紐約布朗克斯區（Bronx），畢業於史丹佛大學（Stanford University），專精人機互動研究領域，並將他的技術應用在亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、雅虎（Yahoo）與全錄帕羅奧多研究中心公司（Palo Alto Research Center, PARC）。

矽谷計算機歷史博物館（Computer History Museum）今天在推特寫道：「泰斯勒創造『剪下、複製、貼上』的構想，心懷着電腦應讓每個人使用的反文化願景，結合電腦科學訓練發明這些指令。」

這些指令是在1983年併入Lisa電腦軟體，以及次年問世的第一代麥金塔電腦（Macintosh）中，在蘋果的推廣下才在全世界普及。

泰斯勒在1980年代為蘋果工作，他是已故蘋果共同創辦人賈伯斯（Steve Jobs）從全錄公司挖角過去的。

他在蘋果任職17年，升到首席科學家，之後設立一家教育新創公司，並在亞馬遜與雅虎專責研究使用者經驗技術（user-experience technology）。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

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