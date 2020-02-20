防武漢肺炎 韓大邱市長籲市民別出門

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（法新社首爾20日電） 南韓大邱市發生以新天地教會為中心的武漢肺炎群聚感染案例，截至今天，感染人數已劇增至39人。市長建議居民待在家中，美軍大邱基地也祭出限制出入措施。

目前南韓武漢肺炎患者人數，近乎一半都與新天地大邱教會一名61歲女性成員有關。大邱市政府表示，已要求據信曾與這名婦女參加同場聚會的1001名教友自我隔離。

大邱市與附近的慶尚北道總計已有43人確診。大邱市長權泳臻（Kwon Young-jin）呼籲居民：「自今天起，請盡量避免離開住家。」

一名市府官員告訴法新社，大邱市4家綜合醫院的急診部已預防性關閉。

市長要求雖不具約束力，但一名自稱人在大邱的網友推文：「我因為新天地（教會）無法出門，快把我弄瘋了。便利商店與老人社區中心都沒開，食物外送得花兩倍時間，真的會讓我抓狂。」

大邱市美軍基地除限制人員出入，並指示最近曾參與新天地教會聚會的美軍自我隔離。在這處基地居住或工作的軍人、平民與家屬總共約1萬人。

大邱基地今天發布臉書貼文：「除非絕對必要，目前極不鼓勵在大邱市內和周邊地方旅行。…請避開公共場所與大眾運輸工具，包括商店、餐廳、地鐵和其他擁擠區域。」

新天地教會已關閉南韓境內所有會所。根據教會聲明：「由於我們一名成員因為沒出過國自認是感冒，導致我們教會許多人被感染，因而引發當地社區憂心，我們備感遺憾。」

© 2020 AFP