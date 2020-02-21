中國境外武漢肺炎確診數暴增 亞股多收跌

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（法新社香港21日電） 中國境外新增的武漢肺炎確診病例數暴增，嚇壞不少投資人，加上越來越多企業警告獲利可能受到疫情衝擊，亞洲股市今天大多延續華爾街股市跌勢收盤下跌。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，即武漢肺炎）已在全球造成2200多人死亡，另有超過7萬5000起確診病例，絕大多數病例都在中國。疫情引發的恐慌情緒已擴散至全球。

中國聲稱當局為控制疫情所做的努力正在奏效，即使如此，死於武漢肺炎的人數逐漸增加，且中國境外新增的確診病例數暴增，仍令投資人憂心。

丹麥海運業巨擘馬士基集團（A.P. Moller-Maersk Group)）和法荷航空集團（Air France-KLM）等眾多企業都示警，疫情會對他們的營收造成影響。此外，日本製造業數據疲弱，也引發市場不安情緒。

原先投資人樂觀預期，武漢肺炎疫情只會對企業獲利和經濟成長造成短期衝擊。但現在市場意識到，疫情可能會持續延燒。

首爾股市今天收盤重挫1.5%。南韓今天上午宣布境內新增52起武漢肺炎確診病例，下午又證實，再增48起確診病例，使南韓確診病例總數來到204例。

由於投資人在長周末前退居守勢，東京股市日經225指數今天終場下跌92.41點或0.4%，收23386.74點。

中國製造業活動遭疫情嚴重衝擊。但中國人民銀行（中國央行）宣布相關措施以減緩疫情對中國經濟造成的影響後，上海綜合指數今天終場上揚9.51點或0.3%，收3039.67點。深圳綜合指數上漲21.21點或1.1%，收1907.35點。

香港恆生指數終場重挫300.35點或1.1%，收27308.81點。雪梨和台北股市下跌0.3%。新加坡股市下挫0.6%。雅加達、孟買和吉隆坡股市也全數收黑。

但威靈頓股市收盤上揚0.1%。曼谷股市也收紅。（譯者：李宛諭/核稿：陳政一）

© 2020 AFP