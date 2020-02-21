中籍男子因病毒疫情要求勿驅逐遣返 加拿大拒絕

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（法新社渥太華20日電） 一名中國籍男子爭辯他不應自加拿大驅逐出境，因為他面臨祖國武漢肺炎疫情的重大傷害風險。不過他的要求遭法官駁回。

法新社報導，居住在多倫多的36歲男子曹若鵬（Ruepang Cao，音譯）於2004年至加拿大尋求庇護。

曹若鵬的庇護申請遭拒且被下令離開加拿大。他在宣誓陳述書表示，他被下令離開加拿大、「直接進入致命病毒流行病仍在肆虐（的國家）」，「我對我的生命感到擔心害怕」。

根據加拿大法律，若認定遭驅逐者被遣送至一個特定地區具有重大傷害風險時，法院能夠阻止。

加拿大已暫停把人驅逐出境至俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情中心的中國武漢市和湖北省周遭地區，但中國其他地區不在限制之內。

上周在法庭中，政府律師主張，曹若鵬要被遣送的目的地廣東省染病風險低；法官也同意此觀點。

法官巴恩斯（Robert Barnes）裁定：「像這樣的證據顯示，中國許多地區遭感染和死亡率偏低。」

根據隱私法，加拿大邊境服務署（Canada Border Services Agency）不會表明曹若鵬是否如期遭驅逐出境，但曹若鵬的律師說，他認為曹若鵬已遭遣送至中國。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP