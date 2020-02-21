侏儒男童遭霸凌想尋死 休傑克曼：我是你的朋友

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社雪梨21日電） 澳洲一名母親上傳一段令人傷心欲絕的影片到社群網站，片中她患有侏儒症的9歲兒子向她哭訴因在校園遭霸凌，而有想輕生的念頭，好萊塢影星休傑克曼等名人看到後都為男童打氣。

亞拉卡（Yarraka Bayles）19日從學校將兒子奎登（Quaden Bayles）接回家後，把兒子歇斯底里大哭的畫面錄起來上傳到臉書（Facebook），希望其他家長能教育自己的子女，了解霸凌別人會造成什麼後果。

這支影片至今有1900萬以上觀看人次，湧進數十萬則為奎登加油的留言。亞拉卡在影片中表示：「我的兒子幾乎每天都有想自殺的念頭。」

澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）和美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克球星坎特（Enes Kanter）也在推特發文為奎登打氣。

休傑克曼在影片中說：「奎登，你比你自己所知道的還堅強。無論如何，你有我這麼一個朋友。」

同樣患有侏儒症的美國喜劇演員威廉斯（Brad Williams）在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）為這對母子募款，要送他們到加州迪士尼樂園玩，至今已籌得超過18萬美元（約新台幣540萬元）。

威廉斯說，多出來的錢將捐到反霸凌慈善組織。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）

© 2020 AFP