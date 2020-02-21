喬治亞上萬網站遭駭 英美盟邦齊控俄羅斯涉案

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（法新社喬治亞特比利西20日電） 喬治亞、英國與美國今天指控俄羅斯是去年一波「肆無忌憚網路攻擊」的幕後黑手，為俄羅斯在世界各地發動侵略性網攻行動的一環。

位於高加索地區的前蘇聯共和國喬治亞去年10月約有1萬5000個網站遭遇駭客攻擊，親西方的喬治亞和跨大西洋盟友歸咎是俄羅斯軍事情報單位所為，並誓言加強對抗俄羅斯行動。

喬治亞外交部在聲明中說：「喬治亞譴責這波網攻，對方行徑違背國際規範和原則，再次侵犯喬治亞主權，目的是阻礙本國的歐洲和歐洲-大西洋一體化與民主發展。」

他們宣稱俄羅斯軍事情報局（GRU）發動駭客行動，鎖定總統、法院和媒體機構等網站攻擊。

英國外交大臣拉布（Dominic Raab）在聲明中說：「俄羅斯軍事情報局肆無忌憚地對身為主權獨立國家的喬治亞發動網攻行動，完全令人無法接受。」

「俄羅斯政府有明確的選擇：繼續這種對他國的侵略式行為，或成為一個尊重國際法的負責夥伴。」

美國國務院表示，此事顯示「俄羅斯軍事情報局持續肆無忌憚地對若干國家採取網路行動」。

莫斯科當局否認涉案。

俄羅斯外交部次長魯登科（Andrei Rudenko）說：「俄羅斯過去和現在都未策畫以任何形式干預喬治亞內政。」

俄羅斯軍事情報局與先前一連串重大網攻事件有關，包括在川普2016年當選美國總統前，曾駭入美國民主黨全國委員會（DNC）伺服器。

美國網路安全公司Area 1 Security上個月表示，俄羅斯特工曾駭入一家烏克蘭能源公司，這家公司與川普的彈劾案密切相關。

英國和盟友也宣稱，俄羅斯軍事情報局人員2018年對俄羅斯前雙面間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）下毒，斯克里帕爾逃過死劫，但另一人遭到毒殺身亡。

© 2020 AFP