字母哥砍33分 助公鹿贏球賞活塞5連敗

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（法新社底特律21日電） 美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天作客底特律活塞，球星安特托昆博砍進全場最高33分，幫助公鹿終場以126比106輕取對手，賞給活塞5連敗。

公鹿一開賽靠着「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）猛攻10分帶領下，首節打完以32比18領先活塞。

公鹿第2節率先打出一波8比0攻勢，前鋒密道頓（Khris Middleton）鐘響前45秒三分遠投命中，拉大雙方分差，安特托坤博隨後空手切入上籃破網，幫助球隊半場打完以70比41大幅領先對手。

公鹿後衛布萊索（Eric Bledsoe）第3節8分20秒時運球上籃得分，擴大兩隊分差至31分，主場的活塞試着反攻，但公鹿進攻火力讓活塞防守端無法招架，只能望塵莫及，終場活塞以106比126輸球，苦吞近期5連敗。

公鹿總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）說：「上半場的表現令人印象深刻，我想我們在下半場也打得不錯。我們過去兩天精力十足，但這並不永遠能和表現出色畫上等號，（全明星）休息後的首場比賽總有許多正面成果。」

安特托昆博此役繳出33分、16籃板外加4助攻表現，隊友密道頓則有28分、8籃板和3助攻成績。

© 2020 AFP