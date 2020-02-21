尼加拉瓜反對黨宣稱 領導人之一遭槍手擊斃

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（法新社尼加拉瓜馬納瓜20日電） 尼加拉瓜反對黨自由公民黨今天宣稱，51歲的自由公民黨領袖之一羅培茲（Jose Lopez）在尼加拉瓜東北部遭槍手殺害。自由公民黨正計畫25日和部分政黨成立反對派聯盟。

自由公民黨（Ciudadanos por la Libertad，CxL）發表聲明指出，羅培茲17日晚間在穆路庫庫鎮（Mulukuku）遭3名持槍男子綁架並殺害。穆路庫庫位於尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）東北方約250公里處。

羅培茲的遺孀瓦爾加斯（Tomasa Vargas）說，她懷疑這是一宗「政治犯罪」。

包括自由公民黨在內的一群尼加拉瓜政黨，正計畫組成反對派聯盟，為明年大選鋪路。而尼加拉瓜執政黨「桑定民族解放陣線」（FSLN）則尚未排除讓總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）尋求第3度連任的可能性。

奧蒂嘉原是反叛游擊隊英雄，自2007年起執政迄今。批評者指控他在尼加拉瓜實行高壓獨裁統治。

人權團體表示，尼加拉瓜2018年數場反政府示威活動遭到鎮壓，死亡人數超過300人。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP