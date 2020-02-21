揶揄韓片奪奧斯卡最佳影片 川普籲讓好萊塢經典回歸

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（法新社科州科羅拉多泉20日電） 美國總統川普今天在一場競選集會上揶揄締造歷史、勇奪奧斯卡最佳影片殊榮的南韓電影「寄生上流」，說他希望好萊塢能再拍出像1939年「亂世佳人」那樣的經典大作。

諷刺南韓現代社會貧富差距問題的黑色幽默劇情片寄生上流（Parasite），本月稍早成為第一部拿下好萊塢最高榮譽奧斯卡最佳影片獎的非英語電影，此外還捧回最佳導演、最佳原着劇本和最佳國際影片（原最佳外語片）大獎，成了奧斯卡最大贏家。

川普在科羅拉多州科羅拉多泉（Colorado Springs）的集會對台下群眾說：「今年的奧斯卡有多糟？得獎的是一部南韓電影。」

他接著說：「這到底是怎麼回事？在貿易方面，我們跟南韓的問題已經夠多了。他們最後居然把年度最佳影片頒給一部南韓電影？」

川普說，「它有那麼出色嗎？我不知道」，似乎暗示他沒看過「寄生上流」。

在2016年喊出「美國優先」競選口號的川普說，讓好萊塢黃金年代經典巨作回歸的時候到了。

他對着數以千計支持者說：「我們能讓『亂世佳人』（Gone with the Wind）那樣的經典作品回歸嗎？拜託。」80年前奪下奧斯卡最佳影片的亂世佳人講述美國內戰時期一段史詩般的愛情故事。

川普還諷刺今年以「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time in Hollywood）抱走奧斯卡最佳男配角獎的布萊德彼特（Brad Pitt）。布萊德彼特在頒獎典禮上用政治梗嘲諷說，比起美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）沒機會在參議院為川普彈劾案作證，他至少還有45秒可以發表感言。

川普說：「我從來不是他的忠實粉絲。他是個耍小聰明的傢夥。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP