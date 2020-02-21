美初選超級星期二將登場 民主黨參選人造勢拉票

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（法新社拉斯維加斯20日電） 美國民主黨總統候選人提名資格角逐者結束激烈辯論後，重返競選行程造勢拉票。較晚投入初選的前紐約市長彭博在辯論會首次登場就遭對手窮追猛打，顯得有點招架不住。

未來兩周美國將有16州舉行初選投票，左傾大炮聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）利用辯論會鞏固領先優勢，民主黨初選進入緊張新局勢。

同黨競爭者想把桑德斯從目前的領先優勢中拉下，同時對付迅速崛起的彭博（Michael Bloomberg），反映在民主黨內第9場、同時也是今年選戰到目前為止炮火最猛烈的辯論會中。

共和黨籍總統川普評論彭博說：「有史以來最差勁的辯論表現」。

這次辯論會的時間點，就在內華達州22日的初選投票前夕。此外，包括人口眾多的加州和德州在內的14州即將在3月3日「超級星期二」舉行初選。

「超級星期二」意指這天有多個州同時舉辦總統候選人初選投票，對選情影響特別大。

彭博今天前往將在3月3日舉行初選的猶他州造勢，他說這次辯論會的「真正贏家」是川普，因為像桑德斯之流的民主黨人積極推動左傾政策，而非建立一個廣泛的聯盟。

彭博說：「倘若我們選擇一位顯然是訴諸小眾的參選人，像是桑德斯，將是一個致命錯誤。」

走中間路線的聯邦參議員克羅布查（Amy Klobuchar）前往科羅拉多拉票，她目前在全國民調名列第6，面臨關係到去留的一周。桑德斯則前往擁有眾多代表人票的加州造勢，他在這裡的民調大幅領先。

前總統歐巴馬的首席競選策士艾克塞羅德（David Axelrod）表示，彭博在辯論會上表現失利，對桑德斯來說是好消息；聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）的強勁表現則顯示她仍是不容忽視的對手。

© 2020 AFP