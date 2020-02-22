不靠噤聲解決騷擾投訴 彭博解除3女保密協議約束

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（法新社華盛頓21日電） 爭取美國民主黨總統候選人提名資格的彭博今天表示，他決定讓3名女性不受保密協議約束。原本在保密協議束縛下，這3名女性不得談起她們過去對彭博提出的騷擾或歧視訴訟。

前紐約市長彭博（Mike Bloomberg）在推特表示，他擁有的大型媒體公司找到3項保密協議，是在過去逾30年間與3名女性簽署，內容是她們對彭博言論的投訴。

彭博說，這些女性中任何一人只要希望，都可以免除協議束縛。

億萬富翁彭博很晚才投入民主黨黨內初選，但比其他競爭者花掉更多競選經費。兩天前，競爭對手之一的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）強烈指責他，要他讓那些與他簽署保密協議的女性獲得豁免。

華倫19日在拉斯維加斯的民主黨初選辯論中不假辭色，說彭博曾把女性形容為「胖娘兒們」和「馬臉蕾絲邊」。

華倫昨天在美國有線電視新聞網（CNN）舉辦的一場市政廳論壇中再度催促彭博，她說，她身為前法學教授，曾擬定豁免表格，彭博可以下載來用。

彭博創立、目前仍持有多數股份的彭博有限合夥企業（Bloomberg LP）旗下約2萬名員工，3名女性當事人也在其中。

彭博在聲明中說：「過去幾天，我在這件事上想了很多，做出決定，只要我還經營這家公司，就不會以保密協議來解決往後性騷擾或行為不當的申訴。」

他說，這類協議可能會被用來「提倡職場的噤聲文化，促成讓女性沒安全感或感覺不受支持的文化」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP