和平曙光現 阿富汗各方休戰一周

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（法新社喀布爾22日電） 由於阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）、美國及當地武裝部隊都同意停火，阿富汗今天起迎來為期一周的局部休戰，這可能是這個地區長期衝突中的重大轉折點。

若這項被稱為「減少暴力」的停火協議能維持，會是美軍駐紮當地超過18年後走向撤軍的重要一步，但也會讓阿富汗走向不確定的未來。

草根組織「阿富汗人民和平運動」（People's Peace Movement of Afghanistan）高階成員瓦坦多斯特（Bismillah Watandost）說「阿富汗人厭倦戰爭了」，他呼籲阿富汗公民前進、「要求終止這場悲劇性戰爭」。

許多阿富汗人在臉書（Facebook）上滿懷希望，像馬穆德（Abu Mahmood）寫道：「這對阿富汗人來說，是個帶來和平的絕佳機會。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與塔利班昨天發布的聲明表示，他們同意在一周的局部休戰後，於2月29日在卡達首都杜哈（Doha）簽署協議。

蓬佩奧說：「依據成功落實的共識，可預期美國與塔利班的協議簽署更進一步。」他說，塔利班與阿富汗政府之間的談判會很快在簽署協議後展開。

阿富汗的國家安全會議發言人費瑟（Javed Faisal）和塔利班消息來源表示，在美國、塔利班與阿富汗安全部隊之間「減少暴力」這點上已有共識。

美國與塔利班為達成協議，談判已超過一年；根據協議，美國將撤走數千官兵，換取塔利班的安全保障及繼續與阿富汗政府和平談判的承諾。

停火協議將顯示塔利班有能力控制自己的武力，並在簽署任何協議之前展現誠意；簽署協議後，美國軍方將把現有在阿富汗的1萬2000名到1萬3000名駐軍撤出約半數。

© 2020 AFP