川普賭城造勢 彭博買下大型看板譏他小白球作弊

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（法新社拉斯維加斯21日電） 美國總統川普將赴拉斯維加斯造勢，爭取民主黨總統候選人提名的前紐約市長彭博在賭城大道買下大型看板廣告，揶揄川普打小白球作弊，兩位同為紐約富豪的口水戰越演越烈。

遠近馳名的賭城大道（Las Vegas Strip）兩側豎立着大型看板廣告，其中一個寫着：「川普輸了普選」，另外一個上頭是：「川普高牆倒下」。這些大型廣告看板距離川普在拉斯維加斯造勢將下榻的自家飯店只有3公里。

積極爭取民主黨提名競選總統的彭博（Michael Bloomberg）砸銀彈買下大型看板廣告，把矛頭對準川普，而不是黨內其他競爭對手。

彭博19日在拉斯維加斯舉行的辯論會中，面對黨內對手連番炮轟，險些招架不住，立即被川普逮到機會譏笑：「史上最差勁的辯論表現」。

高爾夫球似乎也成了這兩位同為紐約富豪間的口水戰主題，彭博買下的第3個大型廣告看板寫着：「川普打小白球作弊」。

在德拉瓦州開運輸公司的佛倫瑟（Gerry Frenze）說：「不少人打小白球作弊，這或許不假。不過，我不喜歡（彭博）想用砸錢方式當上總統。」

佛倫瑟的妻子則對川普毫無同情，她說：「川普自找的。我不喜歡（彭博）這樣做，但這是川普起的頭。他做事的方式糟蹋每個人。」

就在「川普打小白球作弊」看板下人行天橋擺攤的塔羅牌占卜師表示：「或許這是真的，但他貴為總統，多少要尊重他」。這位占卜師還說，上次大選他準確算出川普會當選。

© 2020 AFP