義大利78歲老翁不治 歐洲人染武漢肺炎死亡首例

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（法新社羅馬21日電) 義大利北部威尼托區巴多瓦市（Padua）一名78歲男性因為其他疾病住院，卻成為首宗歐洲人感染武漢肺炎死亡病例。地方首長宣布，將對當地畫定區域內全部3300名居民進行檢測。

義大利衛生部表示，這名78歲男性崔維尚（Adriano Trevisan）來自威尼托區（Veneto），在醫院病逝。他10天前因為和武漢肺炎無關的疾病入院，後來武漢肺炎病毒檢測呈陽性反應。

崔維尚是退休的砌磚師，也是威尼托區感染武漢肺炎的兩名病患之一。義大利北部富裕地區倫巴底（Lombardy）也有15起病例。倫巴底地方當局迅速採取措施隔離感染區域。

崔維尚來自巴多瓦市附近的沃尤格尼歐村（Vo' Euganeo），初步檢測診斷感染武漢肺炎，仍有待最終檢測結果。義大利媒體報導，崔維尚膝下有3名女兒，其中一位擔任鎮長。

另一位和崔維尚同村的67歲人士也檢測出陽性反應。

威尼托區首長柴亞（Luca Zaia）今天稍早表示，沃尤格尼歐村周遭將畫出一個公衛區域，區內所有3300 名居民將接受檢測。

義大利今天一口氣宣布全國確診人數增加14例，其中8例都是在北部一家醫院內感染，目前總數達17例。

© 2020 AFP