莫斯科再傳介入選舉暗助連任 川普和俄羅斯都否認

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（法新社華盛頓21日電） 媒體披露美國情報官員上周在一項秘密簡報中告訴國會議員，俄羅斯正在干預美國2020年大選，暗助總統川普連任。川普和莫斯科當局今天雙雙否認。民主黨人則痛批川普背叛民主。

代理國家情報總監馬奎爾（Joseph Maguire）上周在機密簡報中向國會議員提出警告，指出俄羅斯正在干預美國大選。

馬奎爾19日遭川普解職，改由缺乏情治背景的駐德大使格瑞尼爾（Richard Grenell）接任；格瑞尼爾是川普的忠實盟友，自2018年駐德迄今。

美國情治單位的報告結論顯示，俄羅斯利用各種手法介入美國2016年大選，包括操縱社群媒體。據報，馬奎爾揭露莫斯科當局希望川普連任，並干預民主黨的黨內初選。

川普一直對俄羅斯暗助他入主白宮的說法感到惱怒，他抨擊這個最新說法是對手政黨乾的好事。

川普在推特上寫着：「又一個國會民主黨人發動的假新聞事件，說俄羅斯青睞我，而非一事無成民主黨的任何一位參選人。愛阿華州初選投票兩周後，計票還沒完成…騙局第7號。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這項指控「如同常見的偏執宣言一般，不幸地，隨着選舉越來越近，會越來越多。」

曾在美國前總統小布希和歐巴馬執政時任職的前中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）推文說，美國已經進入「全面的國安危機」。

他表示：「川普透過阻止情報流向國會，配合俄羅斯的秘密行動，讓他繼續留任，以符合莫斯科的利益，而不是美國。」

爭取民主黨總統候選人提名資格的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）在美國有線電視新聞網（CNN）內華達州的論壇中表示，俄羅斯干預2020年大選的消息凸顯出「巨大的挑戰」，「我們所有人都應該擔心，我們現在所處的美國，有個政黨似乎認為外國的干預對他們的選情有利」。

民主黨籍聯邦參議員範霍倫（Chris Van Hollen）炮轟川普任命沒有情報背景的「素人」擔任情報單位首長，也抨擊參議院杯葛民主黨提出的選舉改革法案。

範霍倫推文說：「我們的情報單位說蒲亭干預選舉暗助川普。這不叫叛國，什麼叫叛國？」

© 2020 AFP