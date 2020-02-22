阿富汗局部停戰生效 零星衝突依舊頻傳

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（法新社喀布爾22日電） 阿富汗為期一周的局部停戰今天生效，老百姓上街慶祝，紀念阿富汗戰爭可能出現的歷史轉折點，但零星的攻擊威脅正在損害這項進程，且已至少造成2名阿富汗士兵身亡。

塔利班、美國和阿富汗三方武裝力量都同意所謂的「減少暴力」，如果真的貫徹落實，將是戰爭自2001年以來獲得的第2度平靜。

當地官方人士向法新社表示，然而在阿富汗北部的巴爾赫省（Balkh），塔利班戰士攻擊省會馬薩里沙利夫（Mazar-i-Sharif）附近的一個區司令部，造成2名阿富汗士兵身亡。

這場攻擊發生在午夜之後，當時局部停戰已經生效。阿富汗南部的烏魯茲岡省（Uruzgan）也通報發生另一起攻擊。

美軍暨北約部隊駐阿富汗最高指揮官米勒（Scott Miller）強調，西方勢力將持續密切注意所謂的「減少暴力」。

米勒向記者表示：「我們在這裡的目標就是減少阿富汗境內的暴力，不要讓它升級。」他還補充說，他相信塔利班完全投入這項進程。

這次的局部停戰預料將為華府與叛亂者簽署協議創造條件，最終可能會令在當地駐紮逾18年的美軍撤出，並讓對戰爭感到疲憊的阿富汗進入不確定的未來。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP