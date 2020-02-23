不到一年第3次 以色列大選在即選情依舊混沌

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（法新社耶路撒冷22日電） 以色列3月2日將史無前例地迎接不到1年來第3次大選，選民希望政治僵局就此告終，但民調顯示，儘管總理尼坦雅胡面臨刑事指控，此次依舊會是一場勝負難分的選戰。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與主要挑戰者甘茨（Benny Gantz）去年4月與9月兩度交手，但兩次大選都無法選出明確贏家；面對3月2日的又一次投票，早已疲乏的選民興趣缺缺，有些人甚至已經默默接受年底前舉行第4次大選的可能性。

但上次投票結束後出現了幾大發展，包括尼坦雅胡成為以色列史上首位任內遭起訴的總理，以及川普公布備受爭議的中東和平方案等等。

尼坦雅胡去年11月遭控告後，上月依收賄、詐欺及背信罪名起訴。

但不管是尼坦雅胡遭起訴或是川普公布親以色列的中東和平方案，都沒有影響到目前的選情。

最新民調顯示，尼坦雅胡的聯合黨（Likud Party）與甘茨帶領的藍白聯盟（Blue and White）都無法取得國會過半的61席。

希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）政治系教授拉哈特（Gideon Rahat）表示，現在的民調態勢對尼坦雅胡而言或許是好消息。

「他沒有吸引更多選民，但他也沒有」因為遭起訴而「失去選民」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP