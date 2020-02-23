和平倡議自由人權 越南異議僧侶釋廣度逝世

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（法新社河內23日電） 越南佛教聯合會今天宣布，數度獲諾貝爾和平獎提名的越南異議僧侶釋廣度（Thich Quang Do）昨晚於順化的歸原寺（Tu Hieu Pagoda）逝世，享耆壽93歲。

釋廣度是越南當局禁止的越南佛教聯合會（Unified Buddhist Church of Vietnam，UBCV）領導人，他實際上自2003年便遭到軟禁。

釋廣度1928年生於越南太平省（Thai Binh），他一生大半時間都在共產黨統治的越南倡導宗教自由與人權。由於他堅定的立場，導致他2003年在胡志明市遭到軟禁，並持續受到監視。

根據越南佛教聯合會發布的聲明，釋廣度去年4月立的遺囑要求「葬禮從簡，勿逾3天」，且火化後將骨灰撒入大海。

釋廣度2001年曾寫下「呼籲民主」（Appeal for Democracy）一文，並在2005年呼籲北越和南越的異議人士放下文化歧見團結一致。

釋廣度隨後在2006年獲得挪威的拉托夫人權獎（Rafto human rights award），表彰「他30年來以和平方式抗議越南共產黨政權的個人勇氣與毅力」。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）

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