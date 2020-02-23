川普來訪印度忙翻 貧民窟猴子臭水都得消失

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（法新社印度阿默達巴德23日電） 美國總統川普明天將首度至印度進行正式訪問，印度方面日以繼夜忙着打理門面。但有些舉動引發民眾不滿，甚至連猴子也成為當局眼中釘。

川普36小時印度行的媒體拍照重點行程，包括前往可容納10萬人的全球最大板球場，以及和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）到泰姬瑪哈陵（Taj Mahal）看日落。

● 川普愛築牆 印度也來蓋牆遮羞

在印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad），官方正趕工在一條通往全新巴特爾球場（Sardar Patel Stadium）的道路沿線築牆。當地人認為這是一面「遮羞」牆，用來遮蓋道路兩旁的貧民窟。但官員否認。

貧民窟居民薩拉尼亞（Sardar Sarania）對於他眼中印度總理莫迪（Narendra Modi）企圖掩蓋真相的行為感到厭惡。

他告訴法新社：「莫迪應該要讓一切看來美好、到處都有發展，不是嗎？但他卻把我們藏在這，讓我們眼不見為凈。他們築牆的原因，就是要讓他（川普）看不到我們住的貧民區。」

阿默達巴德四處已掛上許多布條和看板，上面有川普伉儷和莫迪的合照，預告迎接川普的人群將象徵美印關係重大事件。

屆時通往球場的道路料將有成千上萬人夾道歡迎川普，沿途還有舞台表演和印度國父甘地（Mahatma Gandhi）的肖像。

● 狗牛猴鳥亂竄 官方動員一個個抓

印度滿街的流浪狗也是問題。美國前國務卿凱瑞（John Kerry）2015年來訪時，便發生車隊撞到狗的意外事件。阿默達巴德的官員正想辦法避免舊事重演。

除了流浪狗，印度城市也常見到牛隻逛大街。因此阿默達巴德的「牛狗滋擾控制局」（Cattle and Dog Nuisance Control Department）已組成霹靂小組，負責移除這條道路半徑3公里範圍內的「移動路障」。

此外，印度當局還擔憂阿默達巴德機場遭野鳥和猴子攻佔，阻礙川普座機「空軍一號」起降，因此號召當地一個非政府組織（NGO）和省森林局協助確保跑道清空。

自然保育基金會（Nature Conservation Foundation）的巴特爾（Raag Patel）表示，過去10天他們已抓到約45隻猴子，這些猴子是到機場附近覓食。他們已將猴子送到「遠地」野放。

● 泰姬瑪哈陵清門面 亞穆納河減臭味

而位在印度首都新德里以南城市阿格拉（Agra）的泰姬瑪哈陵，為配合川普夫婦前來看日落，工人也已忙碌一段時間，想辦法讓這座全球知名的伊斯蘭陵寢一掃歲月和空污留下的痕跡，恢復耀眼光彩。

印度當局還在緊鄰泰姬瑪哈陵的亞穆納河（Yamuna River）釋放大量清水，以衝淡這條河因排入未處理污水和工業廢水，而經常發出的陣陣臭味。

阿格拉所屬的北方省（Uttar Pradesh）污染控制局（Pollution Control Board）工程師庫瑪（Arvind Kumar）表示：「這項行動或許不能讓亞穆納河的水乾淨到可以飲用，但或許能降低河水傳來的臭味。」（譯者：蔡佳敏/核稿：張正芊）

© 2020 AFP