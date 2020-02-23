德仁60大壽談愛妻雅子 盼日本武漢疫情儘早結束

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（法新社東京23日電） 日皇德仁今天過60歲大壽，他在記者會中談到皇後雅子的適應障礙症病情「仍是時好時壞」。德仁登基後首次生日，卻因日本的武漢肺炎疫情而取消公開慶祝活動。

雅子去年出席一連串的公開活動，外界對於她復元再度燃起希望，但德仁今天表示，雅子「仍在復元中」。

德仁在記者會中說：「她的情況一直時好時壞，每當有重大活動，或是活動一個接着一個舉辦，她的疲勞狀況就會拖長。」

「我希望她別將自己綳得太緊，只要持續做她能力範圍內的事務就好。」德仁形容妻子「於公於私都是很好的參謀」。

雅子畢業於美國哈佛大學與英國牛津大學，放棄前程似錦的外交官職涯，1993年嫁進日本皇室。

2004年日本宮內廳對外公開雅子患有壓力引起的適應障礙症，一直在接受治療，雅子也不得不減少出席皇室公務活動。

德仁與雅子的女兒愛子公主今年18歲，4月將進入學習院大學文學院的日本語文學系，德仁就是這所大學的校友。

由於日本只允許男性繼承皇位，愛子不能繼位。德仁之後，胞弟文仁親王為皇室第1順位繼承人，文仁的13歲兒子悠仁親王為第2順位。

愛子一旦嫁給平民，就須放棄皇室身分。

若將來悠仁沒有兒子，天皇之位恐後繼無人。但德仁避免評論皇位繼承製度。

他僅說曾和文仁提過這個問題，但沒有提供進一步細節。

今天是德仁的60歲大壽，也是他即位後第一個生日，但因為擔心2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴散，宮內廳取消了生日一般參賀。

德仁祈禱武漢肺炎患者能早日痊癒，同時感謝醫護人員辛勞，他說：「我希望疫情不再擴大，並且儘早結束。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP