武漢肺炎延燒 義大利北部十多城鎮封鎖

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（法新社義大利科多諾22日電） 接連傳出兩人因感染新型冠狀病毒肺炎喪命，今天在義大利北部引發恐慌，十多個城鎮紛紛關閉商店和學校，試圖遏止新感染案例攀升，目前義大利境內確診感染已增至51例。

義大利於21日成為傳出國人因感染新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）不治的首個歐洲國家，促使10多個城鎮祭出封鎖措施。

法新社報導，義大利北部倫巴底大區（Lombardy）小鎮科多諾（Codogno）附近有一名77歲老婦不治，一天前一名78歲退休砌磚工人剛於鄰近的威尼託大區（Veneto）因感染武漢炎不治，是義大利首起死亡例。

在倫巴底大區，衛生官員證實有39起確診感染病例，威尼託大區則有12起確診例。

倫巴底衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）今天在記者會上表示：「這是相當惡毒的病毒，傳染力非常強大。」但他也提醒指出，「今日還不是大流行」。

蓋列拉表示，衛生當局已查出「第一號病患」，是目前收治在科多諾加護病房的38歲男子。當地所有感染例都與他有關連，不論是醫護人員或親友全都不例外。那名男子的妻子病毒檢測也呈陽性。

義大利媒體報導，那名男子曾與一月從中國歸返的一位友人共餐，但那位友人的病毒檢測其後一直呈陰性。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）已召集衛生當局舉行緊急會議，他在臉書上對兩人病故表達哀悼，並稱政府正考量採取「非凡措施」對抗致命武漢肺炎疫情。

義大利北部前述兩地區約十多個城鎮的地方當局，已要求逾5萬居民待在家中。

倫巴底大區是富裕地區，以首府米蘭（Milan）最為馳名。由於當局試圖遏阻疫情擴散，當地10個社區如今陷入關閉狀態。

在人口約1.5萬的小鎮科多諾，鎮長於21日宣布暫時封鎖後，街道上絕大部分都空蕩蕩，鮮少商店開門營業。

© 2020 AFP