美國制裁壓力下 古巴陷入償債困難

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（法新社哈瓦那23日電） 在古巴的外國企業正面臨收不到錢，古巴的債權國也被告知要有耐心。因為在美國制裁壓力下，古巴出現償債困難，情況引發各債權國嚴重擔憂。

古巴2015年曾透過全球富國組成的「巴黎俱樂部」（Paris Club）和14個國家協商債務重組，但去年古巴便未按時償還其中6國債務，分別是奧地利、比利時、英國、法國、日本和西班牙。

一名外交消息人士告訴法新社，位在加勒比海的古巴積欠這些國家3200萬到3300萬美元（約新台幣9億6000萬至9億9000萬元）逾期債務，今年共須償還這6國8200萬美元（約新台幣24億6000萬元）。若古巴屆時還不出來，將面臨高達9%的利息。

面對如此嚴重問題，古巴副總理凱布瑞薩斯（Ricardo Cabrisas）嘗試安撫各國。根據法新社見到凱布瑞薩斯致函巴黎俱樂部主席芮諾-巴索（Odile Renaud-Basso）的一封信件，他承諾古巴會在5月底前還清逾期債務。

一名外國大使說：「他們必須提出明確的（還款）日期。」顯示古巴的債權國普遍感到焦慮。不過這名外交官也承認，古巴政府「正遭遇難關。他們沒有現金」。

數名受訪的大使對於古巴已創下逾期未償債的「先例」表示擔憂。一位歐洲大使就說：「他們說會還款，但根本沒有計畫。他們缺乏信用。」

另一名大使則透露，他們「年初見到凱布瑞薩斯時」，他「語帶失敗主義」。但當時凱布瑞薩斯告訴債權國，古巴真的不想像1986年那樣債務違約。當時古巴暫停償還債務。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP