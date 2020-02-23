義大利人排隊添購糧食 為封城隔離做準備

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（法新社義大利科多諾23日電） 義大利政府昨天下令封鎖境內11座城鎮。成千上萬義大利人紛紛繃緊神經，為可能持續數周的隔離措施做準備。部分民眾今天到超市外排隊購買糧食。

本月21日以來，義大利已有2人死於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），境內通報超過百起確診病例。多數病例集中在位於米蘭東南方約70公里處的科多諾（Codogno）小鎮。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨天宣布封鎖境內11座城鎮，包含倫巴底（Lombardy）大區的10座城鎮，以及威尼托（Veneto）大區的1座城鎮，封城措施可能持續數周。有超過5萬人居住在以上城鎮。

義大利北部小城卡薩布斯特林戈（Casalpusterlengo）部分民眾今天上午戴着口罩，在當地一家超市外排隊。卡薩布斯特林戈距離科多諾僅有10分鐘車程。

這些人在超市外等候，而後獲准以40人為一組的方式，進入超市購物並儲備糧食。

排隊群眾中，有一名女子淡化武漢肺炎病毒的嚴重性，她告訴其他人，若患者接受妥善治療，新型冠狀病毒「不會致命」，但其他人都不太樂觀。

受訪民眾桑堤（Sante）說：「這很不人道，為4個三明治你爭我奪令人無法接受。」

另一名叫做伊曼紐拉（Emanuela）的女子告訴法新社電視台（AFP-TV），許多居民，包括她自己，都非常緊張。伊曼紐拉說：「我非常害怕，我們正面臨非常艱困的處境。」

© 2020 AFP