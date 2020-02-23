義甲4賽事因武漢肺炎延期

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（法新社羅馬23日電） 義大利武漢肺炎病例激增已波及體壇活動。義大利足球甲級聯賽今天有4場賽事延期，國際米蘭隊下周的歐霸賽事也充滿變數。

在國際米蘭（Inter Milan）對桑普多利亞（Sampdoria）、亞特蘭大（Atalanta）對薩蘇洛（Sassuolo）、維羅納（Hellas Verona）對卡利亞里（Cagliari）等義甲賽事宣布延期後，杜里諾（Torino）對帕瑪（Parma）今天在北部杜林市（Turin）的比賽也宣告取消。

義大利確診感染武漢肺炎人數已超過130人，還有2人染病喪命，現在義大利正在採取措施強力因應疫情。

總理孔蒂（Giuseppe Conte）昨晚已宣布，兩個北部大區今天將停止辦理所有體育賽事。

體育部長史巴達佛拉（Vincenzo Spadafora）在臉書（Facebook）表示：「我們現在比以往更有義務得謹慎負責。」

「有必要嚴肅並下定決心行事，同時保持冷靜、別冒任何不必要的風險。」

「基於這項原因，我們已取消在病毒可能散播區域所有的運動比賽。」

國際米蘭原訂27日在主場與保加利亞球隊盧多戈里耶（Ludogorets）進行歐霸（Europa League）賽事，如今這場比賽也充滿變數。

© 2020 AFP