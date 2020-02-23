伊朗武漢肺炎疫情惡化 鄰國陸續關閉邊界暫停交通

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（法新社德黑蘭23日電） 伊朗境內武漢肺炎疫情死亡數今天達到8人，這是中國以外國家的最高數據，鄰國伊拉克、土耳其、巴基斯坦紛紛關閉接壤伊朗的邊界，阿富汗也禁止兩國之間的空中及陸上交通。

土耳其和巴基斯坦當局都已經宣布將關閉與伊朗之間的邊界，伊拉克政府早於20日就決定對伊朗關閉邊界，並停發籤證給伊朗人。

亞美尼亞總理帕齊尼安（Nikol Pachinian）今天同樣宣布，亞美尼亞將關閉與伊朗的邊界，並暫停兩國之間的航班，預計這些措施將持續兩個星期。

阿富汗今天也暫停與伊朗之間的空中及陸上交通。伊朗境內有上百萬名阿富汗難民。

約旦政府則宣布，他們將禁止中國、伊朗及南韓的公民，以及從這些國家前來的其他外國人士入境，以因應致命的冠狀病毒疫情。

約旦媒體事務官員阿戴勒（Amjad Adayleh）表示，這項禁令將是「暫時性的」，且會針對來自這3個國家的所有外籍人士實施。

阿戴勒還說：「從這些國家啟程返國的約旦人將被隔離兩周，以確保他們沒有感染冠狀病毒。」

伊朗政府已經證實，目前境內有43起武漢肺炎確診病例，其中有8人不治，大多數病例發生在首都德黑蘭（Tehran）以南的什葉派聖城科姆（Qom）。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP