川普首訪印度 華麗排場甚於簽署貿易協定

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（法新社印度阿默達巴德24日電） 印度總理莫迪今天將盛大迎接美國總統川普來訪。川普在印度為期兩天的行程，很可能重華麗排場更甚於簽署具體貿易協定。

川普和第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）搭乘美國空軍一號預定今天上午抵達古茶拉底省（Gujarat）大城阿默達巴德（Ahmedabad），莫迪（Narendra Modi）親自在機場迎接。

這是川普任內正式首訪印度，他將在全球最大的板球場發表演說。球場位於莫迪家鄉古茶拉底省，至少10萬人將參與集會歡迎川普。

川普昨天推文表示：「很期待到印度和我很棒的朋友們在一起！」川普還附上一段影音，內容修改了印度史詩電影「帝國戰神：巴霍巴利王」（Baahubali: The Beginning）片段，片中角色巴霍巴利王的臉，改成了川普自己的臉。

但在兩位領導人外交辭藻與溫暖寒暄的背後，卻是一段因兩國政府貿易保護主義而惡化的緊張關係。

川普為降低貿易逆差而高喊「美國優先」策略；莫迪則倡議「來印度製造」，要推升本國經濟，雙方緊張升高。

法新社報導，這次雙方可能不會達成廣泛性貿易協定，而是簽署較小型的協議，內容涵蓋印度進口哈雷機車（Harley-Davidson）、美國日常用品，以及國防採購等。

另外，雙方協議也可能包括供應6座核反應爐，這是2008年美印簽署具有里程碑意義核子協定的成果。

印度政府發言人曾表示，印度「不會倉促達成協議」，並說相關議題牽涉「複雜」。

其他還有國防議題上的磨擦，儘管這次印度可能向美國採購總額約24億美元的直升機，但俄羅斯仍是印度最大的軍火供應國。

另方面，美國曾施壓印度別向伊朗購買石油。而有關印度計畫強制外國企業儲存印度消費者在境內的個人資料等，美國企業也對此提出關切。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP