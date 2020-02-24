拉美最大音樂節開幕 智利街頭爆發新衝突

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（法新社聖地牙哥23日電） --拉丁美洲最大音樂節今天在智利首都聖地牙哥近郊舉行，開幕前街頭數以千計抗議群眾拿着石頭、棍棒和汽油彈當武器，和警方發生衝突。

這是智利長達4個月的基層民眾抗爭中，再度爆發的最新一波衝突。民眾群起對社會不公和貧富差距等問題表達憤怒。

音樂節在聖地牙哥西方約120公里的比納薩瑪 （Vina del Mar）濱海度假村的一座公園舉行，警方阻擋了公園入口。

官方利用一架直升機與氣球裝設監視攝影機進行搜證，也動用水炮與催淚瓦斯來驅退人群。

抗議群眾由於無法進入會場，便攻擊附近商店與着名的奧希金斯飯店（O'Higgins Hotel）。一般有很多音樂節表演者下榻這家飯店，當催淚瓦斯飄進飯店，許多旅客不得不逃出來。另外，抗議群眾也焚燒至少7輛汽車。

雖然官方對情勢控製表示樂觀，但音樂節例行的好萊塢式走紅地毯開幕儀式取消了，這是智利最多人看的電視轉播節目之一。

在公園至少4條街以外，就豎起安全拒馬；觀眾在表演開始前3個半小時，可以進入會場。

葛萊美獎得主瑞奇馬汀（Ricky Martin）預定會在音樂節表演，他說：「 如果我們以有秩序的方法，讓各國國家領導人知道我們需要些什麼，這很重要。」

自從去年10月18日當局宣布聖地牙哥地鐵車票適度漲價以來，智利民眾即展開街頭抗爭，期間造成30多人喪生。民眾對於社會與經濟不平等所積蓄的不滿，都一股腦兒在抗爭中發泄出來，他們也拒絕保守派富豪皮涅拉（Sebastian Pinera）當總統。

智利預訂4月舉行全國性公投，以決定是否修憲。現行憲法是70年代至80年代軍事獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）時期所制定的。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）

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