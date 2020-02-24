武漢肺炎快速蔓延 專家：應從圍堵病毒轉向減災

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（法新社巴黎23日電） 專家今天警告，中國以外地區的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例和傳播區域大幅增加，證實世界衛生組織（WHO）對於防疫的憂心，各國應提高警覺。

愛丁堡大學醫學院（University of Edinburgh Medical School）全球衛生管理專案主任施利達教授（Devi Sridhar）說：「過去48小時，2019年冠狀病毒疾病疫情出現重大轉折。」

「WHO和旗下會員國現在必須思考，如何將政策從圍堵（containment）轉變至減災（mitigation），也就是降低疫情延燒帶來的負面衝擊。」

對於近期急速增加的確診病例顯然和中國沒有明確流行病學關聯，WHO深表憂心。中國是爆發武漢肺炎疫情的源頭。

法國巴斯德研究所 （Pasteur Institute）新興疾病流行病學專家馮達奈（Arnaud Fontanet）說：「這就是我們所說的社區感染（community transmission）途徑。」 這讓防疫工作更為困難，同時也預示中國以外地區的風險。

黎巴嫩和加拿大的病例似乎和伊朗有關聯，但義大利爆發的病例讓科學家不解，其中數起病例似乎無法追蹤到和已感染者的關聯。

施利達說：「義大利、南韓和伊朗發生的情況，也可能發生在世界各地。」

倫敦國王學院（King's College London）講師麥德莫特（Nathalie MacDermott）表示：「南韓、伊朗和義大利的疫情變化令人憂心。」

「從爆發疫情國家輸入減染病例後，部分國家預料可能出現人傳人感染。」

「令人憂心的是，這三個國家的群聚感染患者並沒有明確的接觸史，尤其是伊朗和義大利。」

麥德莫特呼籲世界各國迅速採取行動，「在疫情尚未進一步波及更多人之前，致力遏止群聚感染。」

法國國家衛生研究院（INSERM）流行病學家丹雷奧（Eric D'Ortenzio）指出，由於先前未被發現的案例中出現了新的傳播鏈，「我認為這是病毒傳播的新階段」。

© 2020 AFP