武漢肺炎疫情蔓延 義大利增至3人死亡

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（法新社羅馬23日電） 武漢肺炎疫情蔓延全球各地之際，義大利衛生官員今天表示，一名罹患癌症的年長女性因為感染武漢肺炎不治，成為境內第3起死亡病例。同時義大利全國確診病例數已突破150例。

這名患者生前在倫巴底大區（Lombardy）克里馬市（Crema）的醫院接受治療。倫巴底大區已有許多2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的通報確診病例。

倫巴底衛生首長蓋列拉（Giulio Gallera）在記者會表示：「她已經住院數天。她接受了檢測，他們已經得知她感染了冠狀病毒。」

義大利民防部門首長波瑞里（Angelo Borrelli）指出，目前全國已有152人對冠狀病毒檢測呈現陽性反應，其中包含3名死者。

武漢肺炎疫情已經波及到義大利體壇活動，義大利足球甲級聯賽今天有4場賽事延期，國際米蘭隊下周的歐霸賽事也充滿變數。威尼斯嘉年華最後兩天的活動同樣因疫情取消。

為了防堵疫情擴散，義大利政府昨天下令封鎖境內11座城鎮，包含倫巴底大區的10座城鎮，以及威尼託大區（Veneto）的1座城鎮，封城措施可能持續數周，有超過5萬人居住在以上城鎮。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP