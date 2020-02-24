音速小子聲勢不墜 北美票房續當老大

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（法新社洛杉磯23日電） 派拉蒙出品的冒險喜劇片「音速小子」（Sonic the Hedgehog），以2630萬美元成績稱霸北美票房。

哈里遜福特（Harrison Ford）主演的「極地守護犬」（The Call of the Wild），以差距不遠的2480萬美元進帳排名第2。

本周末排名第3的是上周亞軍、華納兄弟出品的超級英雄片「猛禽小隊：小醜女大解放」（Birds of Prey），收入700萬美元。

排名第4是前「阿湯嫂」凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）主演的超自然恐怖片「托陰2」（Brahms: The Boy II），票房590萬美元。

排名第5的是索尼動作喜劇片「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life），進帳580萬美元，迄今全球總收入來到3億9100萬美元。

排名第6到第10的電影依序為：「1917」（1917），440萬美元；「逃出夢幻島」（Fantasy Island），420萬美元；「寄生上流」（Parasite），310萬美元；「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level），300萬美元；「照片」（The Photograph），280萬美元。

© 2020 AFP