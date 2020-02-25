世界三大男高音多明哥 向性騷指控者致歉

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（法新社馬德里25日綜合法新電）世界三大男高音之一的多明哥（Placido Domingo）面臨多項性騷擾指控。他今天為對指控者造成的「傷害」道歉，並且宣告他為自身行為承擔「全部責任」。

多明哥在發給西班牙「歐洲新聞通訊社」（Europa Press）的聲明中表示：「我希望她們知道，我誠心為自己對她們造成的傷害感到抱歉。我為自身行為承擔全部責任。」

多明哥是20世紀最着名的男高音之一，但後來改唱男中音。他指出：「我在過去幾個月花了一些時間，反省多個同事對我的指控」。

他還說：「我現在了解，有些女性可能不敢誠實表達自己，因為她們擔心如果這樣做，對她們的事業將有不利影響。雖然這從來不是我的意圖，但我永遠不應讓任何人有那樣的感覺。」

今年79歲的多明哥，曾在世上最負盛名的一些歌劇院擔任總監及指揮家。至少有20名女性指控多明哥對她們強吻、撫摸或伸鹹豬手，這些事件至少可溯及1980年代。

多明哥迄今仍否認這些指控，並在不同場合談到這些指控「不準確」，聲稱他的所有互動與關係「總是受到歡迎和兩情相悅」。

這些指控於去年8月首度浮上檯面，兩個月後多明哥辭去洛杉磯歌劇院總監一職，並且取消在紐約大都會歌劇院的未來演出，實質上已終結他在美國的事業。10

© 2020 AFP